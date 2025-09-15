Россия бросает в бой новейшее вооружение: что увидели на фронте

Основной боевой танк Т-90МС, который когда-то был представлен на Международной оборонной выставке (IDEX) в Объединенных Арабских Эмиратах, теперь развернут на поле боя в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Defense Blog со ссылкой на заявление производителя.

Танк Т-90МС. Фото: из открытых источников

Танк, изначально окрашенный в пустынный камуфляж для своего появления на IDEX 2025, был возвращен в Россию, перекрашен в стандартный военный зеленый цвет и отправлен в боевые действия, подтвердил Уралвагонзавод.

Отмечается, что этот шаг сигнализирует о том, что Россия постоянно пытается оснастить свои вооруженные силы модернизированными платформами, даже несмотря на то, что международные выставки вооружений остаются ключевой частью ее стратегии оборонной промышленности. Также это сигнал о том, что Россия не собирается снижать наступательный импульс.

По данным издания, Т-90МС, разработанный Уралвагонзаводом, является модернизированной экспортной версией серии Т-90, имеющей улучшенную защиту, оптику и огневую мощь по сравнению с предыдущими моделями.

"Развертывание выставочного танка, который, как сообщается, был адаптирован для боевых действий, отражает насущный спрос на современную бронетехнику на фоне постоянных потерь на поле боя. В заявлении Уралвагонзавода не уточняется подразделение или место, куда был отправлен танк, но говорится, что он был доставлен военным "почти в идентичной конфигурации" к той, что была показана в Абу-Даби", — говорится в публикации.

Кроме того, акцентируется, что решение продемонстрировать, а затем развернуть одно и то же транспортное средство является необычным в современных оборонных кругах, где демонстрационные единицы обычно зарезервированы для иностранных покупателей.

