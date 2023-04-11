Россия блокирует действие "зернового соглашения": в Украине сообщают, что ситуация критическая

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Лиля Воробьева
Россияне специально блокируют вывоз зерна из Украины через Черное море. Пока ситуация критическая. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков в комментарии The Guardian .
Россияне блокируют действие "зернового соглашения" (фото из открытых источников)
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Чиновник рассказал, что 11 апреля представители России, ООН и Турции не проводили инспекции судов с украинским зерном, что они должны делать в рамках "зернового соглашения".
Он сообщил, что Украина подала названия трех судов с зерном для проверки. Но россияне их вычеркнули и подали другие суда из текущей очереди. Поэтому ни один корабль не смог продолжить свой путь. Такие действия равносильны блокаде со стороны Москвы.
"Сегодня у нас есть критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", — заявил замминистра.
По словам Васькова, если россияне и дальше будут предпринимать подобные действия, цены на продовольствие могут подскочить на 15%. А еще украинские фермеры снова будут вынуждены накапливать зерно, которое у них с 2022 года, из-за таких действий им угрожают финансовые проблемы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в чем интерес Турции после продления "зернового соглашения" . Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук отмечает, что Турция, безусловно, думает прежде всего о своих интересах. И имеет козырные карты, даже джокера, по управлению по сути Черным морем. Сколько будет продолжаться война, никто не знает, отмечает он. Сколько понадобится еще зерновой коридор – тоже никто не знает. Но продолжение соответствующего соглашения – явно в пользу турецкого лидера Эрдогана.
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так
сегодня, 18:37
А ще українські фермери знову будуть змушені накопичувати зерно, яке з 2022 року, а через такі дії їм загрожують фінансові проблеми. Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/rosiya-blokue-diyu-zernovoi-ugodi-v-ukraini-povidomlyayut-scho-situaciya-kritichna-711004.html © Comments.ua які там фермери:)декйлька сімей зі статками під 200 млн дол держат все зерно України,от вони й вивозять,а тут розкудахались про бідних фермерів. Та й вся країна -тупо сімейний бізнес(