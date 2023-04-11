Россия блокирует действие "зернового соглашения": в Украине сообщают, что ситуация критическая

Россияне специально блокируют вывоз зерна из Украины через Черное море. Пока ситуация критическая. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков в комментарии The Guardian .

Чиновник рассказал, что 11 апреля представители России, ООН и Турции не проводили инспекции судов с украинским зерном, что они должны делать в рамках "зернового соглашения".

Он сообщил, что Украина подала названия трех судов с зерном для проверки. Но россияне их вычеркнули и подали другие суда из текущей очереди. Поэтому ни один корабль не смог продолжить свой путь. Такие действия равносильны блокаде со стороны Москвы.

"Сегодня у нас есть критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", — заявил замминистра.

По словам Васькова, если россияне и дальше будут предпринимать подобные действия, цены на продовольствие могут подскочить на 15%. А еще украинские фермеры снова будут вынуждены накапливать зерно, которое у них с 2022 года, из-за таких действий им угрожают финансовые проблемы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в чем интерес Турции после продления "зернового соглашения" . Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук отмечает, что Турция, безусловно, думает прежде всего о своих интересах. И имеет козырные карты, даже джокера, по управлению по сути Черным морем. Сколько будет продолжаться война, никто не знает, отмечает он. Сколько понадобится еще зерновой коридор – тоже никто не знает. Но продолжение соответствующего соглашения – явно в пользу турецкого лидера Эрдогана.