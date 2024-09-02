Россия блефует перед НАТО: эксперт объяснил, есть ли риск войны в Европе

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Черновалова Кристина
Россия остается на грани прямого конфликта, играя на страхах Запада, но избегает реального столкновения с силами НАТО. Такие мнения выразил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии для 24 Канала, реагируя на заявление главы МИД Чехии о потенциальном расширении военного конфликта на территорию Европы. По словам Дикого, несмотря на громкие заявления, реального действия со стороны России следовать не будет.
Российская угроза: тактика запугивания Запада без реальных действий
Евгений Дикий подчеркнул, что Россия сознательно создает атмосферу угрозы, при этом строго контролируя, чтобы не допустить истинного военного столкновения.
Примером того, как реально могут складываться события при прямом столкновении, стал инцидент в Сирии в 2020 году, когда в ходе кратковременного боя между американскими и российскими наемниками, последние понесли значительные потери.
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