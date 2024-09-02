Россия блефует перед НАТО: эксперт объяснил, есть ли риск войны в Европе

Россия остается на грани прямого конфликта, играя на страхах Запада, но избегает реального столкновения с силами НАТО. Такие мнения выразил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии для 24 Канала, реагируя на заявление главы МИД Чехии о потенциальном расширении военного конфликта на территорию Европы. По словам Дикого, несмотря на громкие заявления, реального действия со стороны России следовать не будет.

Российская угроза: тактика запугивания Запада без реальных действий

"Давайте не раскатывать губу — россияне не сделают нам такого "подарка". Они все время все делают, чтобы пугать Запад тем, что будет прямая война между Россией и Западом, но при том этой войны ни в коем случае не допустить", — сказал Дикий.

Евгений Дикий подчеркнул, что Россия сознательно создает атмосферу угрозы, при этом строго контролируя, чтобы не допустить истинного военного столкновения.

"Они знают за сколько дней, если не часов, их "раскатают" в случае прямого столкновения с НАТО. В первую очередь, прямого столкновения со Штатами. Они прекрасно понимают, что их просто размажут", — сказал Дикий.

Примером того, как реально могут складываться события при прямом столкновении, стал инцидент в Сирии в 2020 году, когда в ходе кратковременного боя между американскими и российскими наемниками, последние понесли значительные потери.

“Кстати в Сирии был такой прецедент, когда башни Кремля что-то не поделили и "вагнеров" слили. По официальным каналам американцам дали команду "наших там нет". Ах, "ваших там нет", то есть это не ваши? И их не стало. Единственный прямой бой между американцами и россиянами — это Сирия, 2020 год. Бой длился примерно 2 часа. Результат боя: более 200 убитых "вагнеров", ни одного убитого американца. Вот технологическая разница этих двух армий", — подчеркнул эксперт.

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