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Россия била по деревянным "HIMARSам" дорогими ракетами "Калибр" – WP

Россияне били по деревянным макетам HIMARS, а потом рапортовали, что у украинцев уже практически не осталось дальнобойного оружия

сегодня, 17:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты тратили дорогие ракеты "Калибр" на удары по макетам из дерева, которые принимали, в частности, за передовые американские ракетные системы HIMARS. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Washington Post" со ссылкой на украинского чиновника и американского дипломата, согласившиеся дать комментарий на условиях анонимности.

Россия била по деревянным "HIMARSам" дорогими ракетами "Калибр" – WP

HIMARS. Фото: из открытых источников

По информации WP, украинские воины изготовили деревянные приманки, которые через объектив российских беспилотников напоминали передовые американские ракетные системы. Российские беспилотники передавали данные о местонахождении "техники" ракетоносцам в Черном море, которые наносили удар по макетам, принимая их за нужные цели.

"После нескольких недель в полевых условиях приманки "вытащили" (из РФ — ред.) по меньшей мере 10 крылатых ракет "Калибр" – первоначальный успех, позволивший Украине расширить производство копий для более широкого использования".

Издание обращает внимание, что использование приманок является одной из многих тактик, которые применяют Вооруженные силы Украины, чтобы дать отпор большему и лучше оснащенному противнику.                                                                                                                         

По словам американского дипломата, на которого ссылается WP, ударами по макетам можно частично объяснить то, что россияне отчитывались об уничтожении большего количества HIMARS, чем вообще получала Украина.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/30/ukraine-russia-himars-decoy-artillery/?fbclid=IwAR0TCnYrq3pqFsvejwF3NG1qgLLqxFIxUfcVRrkW6FiIgNPUCFf-11jATA4
Теги:
comments

Обсуждения

В'ячеслав

сегодня, 16:14

Вот це молодці ЗСУ !!!!!

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