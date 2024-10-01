Россия атаковала Украину рекордным количеством "шахедов": сколько удалось сбить

В сентябре Россия атаковала Украину 1443 беспилотниками Shahed-136, "Герань-2" или "Гербера". Это стало рекордным показателем за все время с начала войны в Украине.



Российский беспилотник. Фото из открытых источников

Согласно данным Воздушных сил, Россия в сентябре атаковала Украину рекордным количеством беспилотников – 1443 единиц. Предыдущий рекорд по количеству дронов, которыми атаковала Россия, был установлен в августе 2024 года, тогда армия РФ запустила по Украине около 800 БПЛА. В среднем количество атак дронов РФ по Украине не превышало 400 единиц в месяц.

Из 1443 атакованных Россией беспилотников, большинство из них были сбиты средствами ПВО, почти каждый десятый российский дрон был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Только около 5% беспилотников РФ достигали цели.

Статистика атак российских беспилотников по Украине за сентябрь:

— сбиты – 1201 беспилотник (83,2%);

— обезврежены РЭБ – 139 беспилотников (9,6%);

— достигли цели – 77 беспилотников (5,3%);

— улетели в другие страны – 26 беспилотников (1,8%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию атаковало рекордное количество дронов. В Министерстве обороны РФ сообщили, что 1 сентября территорию России атаковали 158 беспилотников в 15 регионах страны-агрессорки.

Также "Комментарии" писали о том, что стали известны потери России и Украины на войне. Материал, опубликованный американскими СМИ, ссылается на данные американской разведки. На статью отреагировал президент Владимир Зеленский и назвал опубликованные потери ложными. По его словам, цифра потерь Украины значительно меньше, чем утверждают американские СМИ.