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Россия атаковала шведский завод в Украине: есть погибшие

Фабрика крупнейшего в мире производителя подшипников SKF была атакована российскими ракетами.

сегодня, 16:19 comments1028
Автор:
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Slava Kot
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После ночных ракетных ударов России по Украине 15 августа были убиты три работника шведского завода по производству подшипников SKF в Луцке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Россия атаковала шведский завод в Украине: есть погибшие

Шведский завод SKF в Одессе. Фото из открытых источников

Представитель компании SKF Карл Бьернстам рассказал, что в ночь на 15 августа в Луцке был нанесен ракетный удар по фабрике SKF, где погибли три сотрудника.


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"Минувшей ночью произошло нападение на город Луцк в Украине, и наша фабрика пострадала во время этой атаки. "Мы с очень глубокой грустью подтверждаем, что трое наших коллег были убиты", — сказал Карл Бьернстам.

Спикер SKF рассказал, что компания будет рассматривать ущерб, причиненный заводу, однако главное внимание будет сосредоточено на работниках фабрики и создании безопасных для них условий. Согласно отчетам SKF за 2022 год, крупнейший в мире производитель подшипников имеет в Украине около 1000 наемных работников, большинство которых работает в Луцке. На завод в Волынской области приходится 0,5% общего производства SKF.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на ночные ракетные обстрелы по Луцку, Днепру, Львову и назвали их причину. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что это делается ради убийства и психологического давления на украинцев.

Также "Комментарии" писали, что украинское подполье выяснило планы российской провокации, связанные с атомной станцией. Руководство Кремля хочет совершить провокацию на собственной атомной станции в Курске и обвинить в этом Украину. Цель таких действий – отвлечь внимание от АЭС в Запорожской области.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/missile-hits-skf-factory-ukraine-killing-three-2023-08-15/
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