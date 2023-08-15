Россия атаковала шведский завод в Украине: есть погибшие

После ночных ракетных ударов России по Украине 15 августа были убиты три работника шведского завода по производству подшипников SKF в Луцке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Шведский завод SKF в Одессе. Фото из открытых источников

Представитель компании SKF Карл Бьернстам рассказал, что в ночь на 15 августа в Луцке был нанесен ракетный удар по фабрике SKF, где погибли три сотрудника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Минувшей ночью произошло нападение на город Луцк в Украине, и наша фабрика пострадала во время этой атаки. "Мы с очень глубокой грустью подтверждаем, что трое наших коллег были убиты", — сказал Карл Бьернстам.

Спикер SKF рассказал, что компания будет рассматривать ущерб, причиненный заводу, однако главное внимание будет сосредоточено на работниках фабрики и создании безопасных для них условий. Согласно отчетам SKF за 2022 год, крупнейший в мире производитель подшипников имеет в Украине около 1000 наемных работников, большинство которых работает в Луцке. На завод в Волынской области приходится 0,5% общего производства SKF.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на ночные ракетные обстрелы по Луцку, Днепру, Львову и назвали их причину. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что это делается ради убийства и психологического давления на украинцев.

Также "Комментарии" писали, что украинское подполье выяснило планы российской провокации, связанные с атомной станцией. Руководство Кремля хочет совершить провокацию на собственной атомной станции в Курске и обвинить в этом Украину. Цель таких действий – отвлечь внимание от АЭС в Запорожской области.