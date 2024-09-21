Россия атаковала энергообъекты: какие пять областей Украины оказались под прицелом

Российские оккупационные войска не прекращают атаки на энергетику Украины. За прошедшие сутки были атакованы объекты в пяти областях Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики.

Россия атаковала энергообъекты

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточения в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

В Донецкой области в результате обстрела повреждены воздушные линии, обесточивалась подстанция. В Харьковской области из-за обстрела обесточивались подстанции и бытовые потребители.

В Полтавской области во время воздушной тревоги отключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалась подстанция.

В Днепропетровской области была атакована подстанция. Во время осмотра оккупанты снова ударили по подстанции из дрона. Дежурный электромонтер по электробезопасности получил осколочное ранение. Он доставлен в больницу.

Стоит отметить, последний масштабный обстрел энергетики Украины был 26 августа. Тогда российские оккупанты атаковали объекты энергетики в 15 областях Украины.

Из-за масштабных повреждений в конце августа в Украине снова начали вводить отключения света. В течение нескольких недель ситуация стабилизировалась.

Читайте также на портале "Комментарии" — НЭК "Укрэнерго" оценивает существующую мощность и прогнозирует потребление электрической энергии каждый час суток следующего дня. Если потребление превышает производство, главный диспетчер украинской энергосистемы распоряжается использовать стабилизационные или экстренные отключения всем операторам системы распределения. Без ограничения потребления могут возникнуть многочисленные аварии.

Отключения делятся на два типа: стабилизационные и экстренные. Стабилизационные отключения производятся по графику, в то время как экстренные происходят без предупреждения и определенного времени.



