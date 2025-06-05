Россия атаковала Черниговщину: есть погибшие, среди них ребенок

Российские войска в ночь на 5 июня массированно ударили беспилотниками по Прилукам Черниговской области, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, среди которых – годовалый ребенок.

Удар по Прилукам. Фото: ГСЧС

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что не менее 6 вражеских беспилотников "Герань" атаковали Прилуки. Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.

"Предварительно известно о пяти погибших — из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами", – отметил глава Черниговщины.

Также, отметил Чаус, есть информация о шести раненых, которых госпитализировали в местные больницы, где им оказывается вся необходимая помощь.

В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 4 июня в Харькове прогремели мощные взрывы, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию.

"В Харькове слышны несколько взрывов. Город под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны", – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что по уточненной информации Ситуационного центра, ракеты попали в Новабаварском районе в гражданское предприятие.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска захватили села Андреевка и Водолаги в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтверждает мониторинговый аналитический проект DeepState, который в ночь на 4 июня обновил данные.



