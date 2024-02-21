России удался "банановый шантаж": Украина не получит оружие от союзника США

Эквадор, несколько раз озвучивший готовность передать свою старую военную технику США, а те в свою очередь Украине, окончательно отказался отправлять вооружение странам, находящимся в военных конфликтах. Об этом заявила глава МИД Эквадора Габриэла Зоммерфельд во время выступления перед Комиссией по вопросам прозрачности Национальной ассамблеи.



Военная техника Эквадора. Фото из открытых источников

Во время своего выступления Габриэла Зоммерфельд подчеркнула, что Эквадор не будет посылать военную технику Украине или какой-либо другой стране, где идет война.

"Существует четкое указание президента Республики Эквадор о том, что страна не будет посылать никакие военные материалы в страну, которая участвует в международном вооруженном конфликте", — заявила Зоммерфельд и добавила, что как член ООН Эквадор уважает международное право и выступает за мирное разрешение конфликтов.

Напомним, что в январе президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о готовности отправить в США советское военное оборудование на сумму 200 млн долларов, которое он назвал "металлолом" в обмен на современное американское оружие. По соглашению эквадорское оружие впоследствии должно было попасть в Украину.



Россия отреагировала на такие заявления Нобоа и пригрозила мерами. Впоследствии российские службы заявили о проблемах с бананами из Эквадора и указали, что они могут запретить ввоз этого продукта. В Москве указали, что запрет на бананы обойдется Эквадору в 754 млн долларов в год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину.

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