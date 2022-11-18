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России помогает неожиданный союзник. Впереди для украинцев тяжелые дни

Путин неожиданно получил себе в помощь союзника в войне против Украины

сегодня, 22:10
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Автор:

Slava Kot

России помогает неожиданный союзник. Впереди для украинцев тяжелые дни

России помогает неожиданный союзник. Впереди для украинцев тяжелые дни

Танки зимой. Фото: из открытых источников

Российская Федерация совершает периодические массовые ракетные удары по Украине. Главная цель России – это объекты украинской энергоструктуры. Таким образом, россияне пытаются запугать украинцев, перед приходом морозов, который в таком случае становится союзником Путина.

15 ноября Россия нанесла самый большой ракетный удар по Украине. Хотя военные ВСУ смогли сбить большую часть русских раке, но значительная часть населения Украины попала в темноту. Сразу после террора РФ более 7 млн. жителей Украины остались без электроэнергии.

17 ноября Владимир Зеленский заявил, что без света в Украине более 10 млн. человек, это около 25% населения страны. Ситуация становится еще более тревожной из-за прихода морозной погоды, ведь удары по инфраструктуре делают невозможным запустить и поддерживать отопление. Снег выпал в нескольких городах Украины, в частности, во Львове, Киеве и Житомире.

Британская разведка сообщает, что морозная погода может усложнить ведение активных боевых действий из-за плохой оснащенности РФ. Но с другой стороны, постоянные террористические атаки по электрической инфраструктуре лишают украинцев элементарных средств к существованию.

По прогнозам синоптиков погода в ближайшие дни будет и дальше морозной и ночью показатель может достигать -10 градусов. Из-за таких проблем комиссар ЕС Янез Ленарчич заявил, что в Украину отправят генераторы, временные укрытия от морозов и оборудование для ремонта поврежденных сетей.



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