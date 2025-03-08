России передали громкий «привет»: в стране-агрессоре намекнули на серьёзные «прилеты»

Власти России заявили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ВСУ атаковали НПЗ в Ленинградской области. Фото из открытых источников

"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия", – отметил Александр Дрозденко.

При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия, "последствия ликвидированы, сообщил губернатор.

КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") – нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши в Ленинградской области.

Примечательно, что этот НПЗ дроны уже атаковали год назад.

Отметим, ранее сообщалось, что в российской Сызрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ.

"Местные жители рассказали, что в районе Сызранского НПЗ слышны взрывы и стрельба. В общем очевидцы слышали от 3 до 5 громких звуков и видели несколько ярких вспышек в небе. Предварительно, ВСУ попытались атаковать нефтезавод", – говорилось в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина подтвердила совместную операцию Сил беспилотных систем, ГУР МО Украины и других подразделений Сил обороны в Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму. В ночь на 26 февраля украинские военные ударили по НПЗ и аэродромам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.



