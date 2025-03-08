России передали громкий «привет»: в стране-агрессоре намекнули на серьёзные «прилеты»

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Кравцев Сергей
Власти России заявили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ВСУ атаковали НПЗ в Ленинградской области. Фото из открытых источников
При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия, "последствия ликвидированы, сообщил губернатор.
КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") – нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши в Ленинградской области.
Примечательно, что этот НПЗ дроны уже атаковали год назад.
Отметим, ранее сообщалось, что в российской Сызрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина подтвердила совместную операцию Сил беспилотных систем, ГУР МО Украины и других подразделений Сил обороны в Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму. В ночь на 26 февраля украинские военные ударили по НПЗ и аэродромам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
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