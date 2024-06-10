России будет еще больнее: что могут разрешить союзники Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Разрешение США на удары по территории России из американского оружия, на 16% уменьшили размер "неприкосновенной" территории агрессора. Ведутся дискуссии о даче разрешении на атаки без ограничений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
ВСУ. Фото: из открытых источников
В отчете говорится, что разрешение США фактически создало достаточно масштабную территорию, по которой Силы обороны имеют право бить из западных вооружений. В то же время, определенные ограничения на типы американского оружия ограничили возможность ВСУ наносить удары по отдаленным от границы с Украиной районам, которые Россия использует для прикрытия собственных боевых сил, органов управления, логистики и тылового обеспечения.
Аналитики ISW предполагают, что Вооруженные силы Украины могут поражать все легитимные военные цели в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородской, Курской и Брянской областях. В то же время, говорится в отчете, далеко не факт, что Силы обороны имеют на это разрешение. Высокопоставленные чиновники США разрешили Украине наносить удары по территории России с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, но географически ограничили такие атаки районом государственной границы в Харьковской области.
Фактически, украинская армия имеет право наносить удары по российским военным объектам, "расположенным непосредственно вдоль украинской границы". Однако Силы обороны не могут запретить бить по российским военным целям далее в тылу или в других районах Курской и Брянской областей, которые также находятся в зоне досягаемости РСЗО.
В ISW отметили, что нынешнее изменение политики США хотя и является шагом в правильном направлении, однако не может уменьшить масштабы дальнейших ударов агрессора по приграничью Украины.
В то же время, в Институте отметили, что правительства стран Запада поддерживают и обсуждают разрешение ВСУ использовать западное оружие для ударов также по российским тыловым оперативным и глубоким тыловым районам на территории РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли идем вперед: в ВСУ рассказали о боях за Волчанск.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!