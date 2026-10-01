Санкции против России не дали такого быстрого эффекта, на который рассчитывал Запад, особенно Украине. Каждый раз пакет санкций анонсировали как разрушительный, однако Россия не только имеет возможность продолжать войну, но и наращивает производство оружия. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, почему санкции ЕС не разрушили Россию.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает главной ошибкой ожидания, что санкции быстро поставят Россию на колени. Страна-агрессорка является крупным сырьевым государством, поэтому смогла часть торговли переориентироваться на Китай, Индию и другие рынки. Параллельно Москва построила схемы обхода ограничений.

Отдельно чат-бот обращает внимание на так называемый теневой флот, который Россия постоянно перестраивает для продолжения экспорта нефти.

Впрочем, ChatGPT не считает санкции безрезультатными. По его оценке, ЕС сообщает о падении энергетических платежей России в 2025 году на 85% по сравнению с 2021 годом. Торговля также резко сократилась. В то же время, МВФ прогнозирует России около 1,1% экономического роста в 2026 году.

Поэтому, по мнению ChatGPT, санкции скорее медленно истощают российскую систему, чем сиюминутно ее ломают. Кремль при этом готов переводить цену ограничений на население, бизнес и будущее экономики.

Чат-бот Gemini объясняет устойчивость России несколькими факторами. Москва заранее готовилась к санкциям, копила финансовую подушку и создавала буферные механизмы.

Второй фактор – возможность перенаправить торговлю. Нефть и газ Россия начала активнее продавать Китаю, Индии и другим не присоединившимся к ограничениям государствам. Работает и параллельный импорт через третьи страны, включая Центральную Азию и Ближний Восток. Он усложнил и удорожил логистику, но позволил обходить часть ограничений.

Еще один момент – переход экономики на "военные рельсы". Государственные расходы по военно-промышленному комплексу поддерживают экономическую активность.

В то же время, Gemini отмечает: санкции действуют не мгновенно. Они постепенно истощают технологический потенциал, влияют на инфраструктуру и возможности экономики. При этом самих санкций недостаточно, они не могут заменить оружие на поле боя или политическую волю Запада перекрывать серые схемы.

Чат-бот DeepSeek делает акцент на другой проблеме – темпах введения санкций. По его мнению, Запад действовал слишком медленно и осторожно, постепенно усиливая давление. Это дало Москве время перестроить логистику, найти новых партнеров и адаптироваться.

Отдельно чат-бот называет важным фактором страны "Глобального Юга". Индия, Китай, Турция и ОАЭ не присоединились к санкциям и продолжили торговать с Россией. Через третьи страны работают и схемы обхода ограничений.

В то же время, DeepSeek не считает, что Россия осталась невредимой. По его оценке, экономика оказалась в ловушке: роста почти нет, резервы истощаются, а новый внешний шок может усугубить ситуацию.

Таким образом, все три чата-боты сходятся в одном: санкции не привели к быстрому обвалу российской экономики, поскольку Москва смогла адаптироваться, перенаправить торговлю и использовать обходные схемы. Различаются акценты: ChatGPT говорит о постепенном истощении системы, Gemini – о подготовке России и переходе на военные рельсы, а DeepSeek – о медленном введении санкций и роли стран, не приобщившихся к ограничениям.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в чем главная угроза для Украины во встрече Си, Путина и Трампа.



