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Кречмаровская Наталия
Санкции против России не дали такого быстрого эффекта, на который рассчитывал Запад, особенно Украине. Каждый раз пакет санкций анонсировали как разрушительный, однако Россия не только имеет возможность продолжать войну, но и наращивает производство оружия. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, почему санкции ЕС не разрушили Россию.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Чат-бот ChatGPT считает главной ошибкой ожидания, что санкции быстро поставят Россию на колени. Страна-агрессорка является крупным сырьевым государством, поэтому смогла часть торговли переориентироваться на Китай, Индию и другие рынки. Параллельно Москва построила схемы обхода ограничений.
Отдельно чат-бот обращает внимание на так называемый теневой флот, который Россия постоянно перестраивает для продолжения экспорта нефти.
Впрочем, ChatGPT не считает санкции безрезультатными. По его оценке, ЕС сообщает о падении энергетических платежей России в 2025 году на 85% по сравнению с 2021 годом. Торговля также резко сократилась. В то же время, МВФ прогнозирует России около 1,1% экономического роста в 2026 году.
Поэтому, по мнению ChatGPT, санкции скорее медленно истощают российскую систему, чем сиюминутно ее ломают. Кремль при этом готов переводить цену ограничений на население, бизнес и будущее экономики.
Чат-бот Gemini объясняет устойчивость России несколькими факторами. Москва заранее готовилась к санкциям, копила финансовую подушку и создавала буферные механизмы.
Второй фактор – возможность перенаправить торговлю. Нефть и газ Россия начала активнее продавать Китаю, Индии и другим не присоединившимся к ограничениям государствам. Работает и параллельный импорт через третьи страны, включая Центральную Азию и Ближний Восток. Он усложнил и удорожил логистику, но позволил обходить часть ограничений.
Еще один момент – переход экономики на "военные рельсы". Государственные расходы по военно-промышленному комплексу поддерживают экономическую активность.
В то же время, Gemini отмечает: санкции действуют не мгновенно. Они постепенно истощают технологический потенциал, влияют на инфраструктуру и возможности экономики. При этом самих санкций недостаточно, они не могут заменить оружие на поле боя или политическую волю Запада перекрывать серые схемы.
Чат-бот DeepSeek делает акцент на другой проблеме – темпах введения санкций. По его мнению, Запад действовал слишком медленно и осторожно, постепенно усиливая давление. Это дало Москве время перестроить логистику, найти новых партнеров и адаптироваться.
Отдельно чат-бот называет важным фактором страны "Глобального Юга". Индия, Китай, Турция и ОАЭ не присоединились к санкциям и продолжили торговать с Россией. Через третьи страны работают и схемы обхода ограничений.
В то же время, DeepSeek не считает, что Россия осталась невредимой. По его оценке, экономика оказалась в ловушке: роста почти нет, резервы истощаются, а новый внешний шок может усугубить ситуацию.
Таким образом, все три чата-боты сходятся в одном: санкции не привели к быстрому обвалу российской экономики, поскольку Москва смогла адаптироваться, перенаправить торговлю и использовать обходные схемы. Различаются акценты: ChatGPT говорит о постепенном истощении системы, Gemini – о подготовке России и переходе на военные рельсы, а DeepSeek – о медленном введении санкций и роли стран, не приобщившихся к ограничениям.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в чем главная угроза для Украины во встрече Си, Путина и Трампа.