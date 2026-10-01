Фатальний прорахунок ЄС дорого коштуватиме Україні: яку помилку допустили

Санкції проти Росії не дали такого швидкого ефекту, на який розраховував Захід, а особливо Україні. Щоразу пакет санкцій анонсували, як руйнівний, однак Росія не тільки має можливість продовжувати війну, а й нарощує виробництво зброї. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чому санкції ЄС не зруйнували Росію.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає головною помилкою очікування, що санкції швидко поставлять Росію на коліна. Країна-агресорка є великою сировинною державою, тому змогла частину торгівлі переорієнтувати на Китай, Індію та інші ринки. Паралельно Москва вибудувала схеми обходу обмежень.

Окремо чат-бот звертає увагу на так званий “тіньовий флот”, який Росія постійно перебудовує для продовження експорту нафти.

Втім, ChatGPT не вважає санкції безрезультатними. За його оцінкою, ЄС повідомляє про падіння енергетичних платежів Росії у 2025 році на 85% порівняно з 2021-м. Торгівля також різко скоротилася. Водночас МВФ прогнозує Росії близько 1,1% економічного зростання у 2026 році.

Тому, на думку ChatGPT, санкції радше повільно виснажують російську систему, ніж одномоментно її ламають. Кремль при цьому готовий перекладати ціну обмежень на населення, бізнес і майбутнє економіки.

Чат-бот Gemini пояснює стійкість Росії кількома факторами. Москва заздалегідь готувалася до санкцій, накопичувала фінансову подушку та створювала буферні механізми.

Другий фактор — можливість перенаправити торгівлю. Нафту й газ Росія почала активніше продавати Китаю, Індії та іншим державам, які не приєдналися до обмежень. Працює і паралельний імпорт через треті країни, зокрема Центральну Азію та Близький Схід. Він ускладнив і здорожчив логістику, але дозволив обходити частину обмежень.

Ще один момент — перехід економіки на “військові рейки”. Державні витрати на військово-промисловий комплекс підтримують економічну активність.

Водночас Gemini наголошує: санкції діють не миттєво. Вони поступово виснажують технологічний потенціал, впливають на інфраструктуру та майбутні можливості економіки. При цьому самих санкцій недостатньо — вони не можуть замінити зброю на полі бою чи політичну волю Заходу перекривати сірі схеми.

Чат-бот DeepSeek робить акцент на іншій проблемі — темпах запровадження санкцій. На його думку, Захід діяв надто повільно й обережно, поступово посилюючи тиск. Це дало Москві час перебудувати логістику, знайти нових партнерів і адаптуватися.

Окремо чат-бот називає важливим фактором країни “Глобального Півдня”. Індія, Китай, Туреччина та ОАЕ не приєдналися до санкцій і продовжили торгувати з Росією. Через треті країни працюють і схеми обходу обмежень.

Водночас DeepSeek не вважає, що Росія залишилася неушкодженою. За його оцінкою, економіка опинилася у пастці: зростання майже немає, резерви виснажуються, а новий зовнішній шок може погіршити ситуацію.

Таким чином, усі три чат-боти сходяться в одному: санкції не призвели до швидкого обвалу російської економіки, оскільки Москва змогла адаптуватися, перенаправити торгівлю та використовувати обхідні схеми. Різняться акценти: ChatGPT говорить про поступове виснаження системи, Gemini — про підготовку Росії та перехід на військові рейки, а DeepSeek — про повільне введення санкцій і роль країн, які не долучилися до обмежень.

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