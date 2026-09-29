Робот вместо водителей: ВСУ провели необычную логистическую операцию, масштаб которой впечатляет

Украинские военные впервые провели логистическую миссию с использованием наземного роботизированного комплекса-амфибии. Машина преодолела более 40 км по маршруту, который проходил как по суше, так и по воде, и доставила на позиции провизию и боекомплект. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Украинский НРК-амфибия. Фото: из открытых источников

Одну из первых подобных миссий выполнили военнослужащие отдельной механизированной бригады ВСУ. Для доставки грузов они использовали украинский роботизированный комплекс, способный передвигаться сразу в двух средах.

Для фронтовой логистики это особенно важно из-за рек, каналов, заболоченных участков и других водных препятствий. Обычный наземный робот в таких условиях может потерять возможность продолжать движение. Амфибийный комплекс позволяет не менять технику: на суше он передвигается как обычный НРК, а при необходимости выходит на воду и продолжает маршрут.

Перед первой практической миссией разработчики несколько месяцев дорабатывали машину совместно с военными. При этом учитывались опыт применения роботизированных систем и реальные условия фронта.

Проект также получил грантовую поддержку кластера оборонных инноваций Brave1, что позволило довести разработку до практического применения.

Работа над подобными системами продолжается. В июне 2026 года в рамках обновленной грантовой программы Brave1 отдельно запустили направление для разработки НРК-амфибий.

В Министерстве обороны отмечают, что расширение возможностей роботизированных систем должно дать украинским подразделениям дополнительные инструменты для выполнения боевых и логистических задач.

Использование таких комплексов позволяет выносить часть логистических операций из зоны непосредственного риска для военнослужащих и одновременно преодолевать участки местности, которые ограничивают возможности обычной наземной техники.

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