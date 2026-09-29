Робот замість водіїв: ЗСУ провели незвичайну логістичну операцію, масштаб якої вражає

Українські військові вперше провели логістичну місію із використанням наземного роботизованого комплексу-амфібії. Машина подолала понад 40 км за маршрутом, який проходив як сушею, так і по воді, і доставила на позиції провізію та боєкомплект. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Український НРК-амфібія. Фото: з відкритих джерел

Одну з перших подібних місій виконали військовослужбовці окремої механізованої бригади ЗСУ. Для доставки вантажів вони використовували український роботизований комплекс, здатний пересуватися одразу у двох середовищах.

Для фронтової логістики це особливо важливо через річки, канали, заболочені ділянки та інші водні перешкоди. Звичайний наземний робот у таких умовах може втратити можливість продовжувати рух. Амфібійний комплекс дозволяє не змінювати техніку: на суші він пересувається як звичайний НРК, а за необхідності виходить на воду та продовжує маршрут.

Перед першою практичною місією розробники кілька місяців доопрацьовували машину разом із військовими. При цьому враховувалися досвід застосування роботизованих систем та реальні умови фронту.

Проект також одержав грантову підтримку кластера оборонних інновацій Brave1, що дозволило довести розробку до практичного застосування.

Робота над подібними системами продовжується. У червні 2026 року в рамках оновленої грантової програми Brave1 окремо запустили напрямок для розробки НРК-амфібій.

У Міністерстві оборони зазначають, що розширення можливостей роботизованих систем має надати українським підрозділам додаткові інструменти для виконання бойових та логістичних завдань.

Використання таких комплексів дозволяє виносити частину логістичних операцій із зони безпосереднього ризику для військовослужбовців та одночасно долати ділянки місцевості, що обмежують можливості звичайної наземної техніки.

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