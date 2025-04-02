"Риски только растут": украинцев предупредили о неприятном сюрпризе от Европы из-за войны

Доктор экономических наук и соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев прокомментировал возможность того, что президент США Дональд Трамп может дистанцироваться от украинского вопроса и передать ответственность Европе.

Война в Украине. Фото: УНИАН

По его словам, такие риски действительно растут, ведь у Европы есть значительный потенциал для финансирования и военной поддержки Украины, но ей не хватает политической воли.

"Европа вполне способна заменить США в вопросе помощи Украине. Ее финансовые возможности позволяют это сделать без существенной нагрузки. Однако проблема в нежелании европейских лидеров действовать решительно", — отметил Иноземцев в интервью "Главреду".

Он подчеркнул, что с начала войны ЕС уже предоставил Украине около 200 миллиардов евро, однако мог бы сделать гораздо больше.

"Их сдерживает страх перед Путиным, его непредсказуемостью, а также опасения по поводу недовольства собственных граждан из-за социально-экономических проблем. Посмотрим, внесет ли изменения новый канцлер Германии Фридрих Мерц, но нынешняя нерешительность Европы просто поражает", — считает эксперт.

По его словам, европейские страны годами убеждают себя в собственной слабости, хотя на самом деле имеют все возможности для более активного участия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал две европейские страны, которые присоединятся к мирным переговорам, подчеркнув, что роль Европы в этом процессе безальтернативна. Он также объяснил, почему не ведет прямые переговоры с Путиным, подчеркнув, что именно позиция российского президента блокирует любой диалог.

Как уже писали "Комментарии", за последний год среди украинцев вырос оптимизм поддержки Запада в войне с Россией. Большинство наших соотечественников верят в продолжение серьезной помощи, но только Европы, а не США. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.