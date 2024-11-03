Риски огромные: военный сказал, что будет, если ВСУ не удержат фронт осенью и зимой

Ситуация на
фронте крайне сложная, об этом сообщил военный, политолог Кирилл Сазонов.
Война в Украине
"Я могу за
Курскую область сказать – тяжело. Бои очень жестокие. Нас пытаются выдавить
любой ценой. Мы бьемся, огрызаемся, контратакуем, минируем ночами все подходы.
Пачками отправляем на концерт Кобзона. Они лезут, не считаясь с потерями", —
рассказал Сазонов.
При этом, он со
ссылкой на военных, которые воюют в Донецкой области, утверждает, что там
ситуация еще более сложная, чем на Курском направлении.
"Побратимы с
Донецкого направления пишут в личку – там просто жесткач. И такая же
симптоматика. Лезут, не считаясь с потерями. Как будто очень спешат и на цену
плевать. Теперь и на Запорожском заруба настоящая идет. Харьковскую не
забываем. Мы держимся везде. Прорыва фронта нигде нет, хотя эту зраду уже
разгоняют не в первый раз. Где-то держим. Где-то с боями отступают, заставляя
оккупанта дорого платить за каждый метр", — заявил Сазонов.
При этом военный
подчеркивает, что россияне теряют гораздо больше, чем могут набрать. Сазонов также
добавил, что резервы у россиян заканчиваются, кто бы что не говорил.
"Но сейчас очень
тяжело. И ничего не предрешено. Если не вытянем и не выстоим этой осенью и
зимой, будет… плохо будет. И Сырский не зря сказал то, что сказал. Вот совсем
не время ныть, расслабляться и ругаться между собой. Все очень и очень тяжело.
Такого напряжения и таких рисков действительно не было с 24 февраля 2022 года",
— сказал Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что за последние сутки, по данным аналитического
мониторингового проекта DeepState, россияне имеют продвижение. В частности, по
информации аналитиков, оккупанты захватили Кураховку и Шахтерское.
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