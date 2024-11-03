Риски огромные: военный сказал, что будет, если ВСУ не удержат фронт осенью и зимой

Ситуация на фронте крайне сложная, об этом сообщил военный, политолог Кирилл Сазонов.

Война в Украине

"Я могу за Курскую область сказать – тяжело. Бои очень жестокие. Нас пытаются выдавить любой ценой. Мы бьемся, огрызаемся, контратакуем, минируем ночами все подходы. Пачками отправляем на концерт Кобзона. Они лезут, не считаясь с потерями", — рассказал Сазонов.

При этом, он со ссылкой на военных, которые воюют в Донецкой области, утверждает, что там ситуация еще более сложная, чем на Курском направлении.

"Побратимы с Донецкого направления пишут в личку – там просто жесткач. И такая же симптоматика. Лезут, не считаясь с потерями. Как будто очень спешат и на цену плевать. Теперь и на Запорожском заруба настоящая идет. Харьковскую не забываем. Мы держимся везде. Прорыва фронта нигде нет, хотя эту зраду уже разгоняют не в первый раз. Где-то держим. Где-то с боями отступают, заставляя оккупанта дорого платить за каждый метр", — заявил Сазонов.

При этом военный подчеркивает, что россияне теряют гораздо больше, чем могут набрать. Сазонов также добавил, что резервы у россиян заканчиваются, кто бы что не говорил.

"Но сейчас очень тяжело. И ничего не предрешено. Если не вытянем и не выстоим этой осенью и зимой, будет… плохо будет. И Сырский не зря сказал то, что сказал. Вот совсем не время ныть, расслабляться и ругаться между собой. Все очень и очень тяжело. Такого напряжения и таких рисков действительно не было с 24 февраля 2022 года", — сказал Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние сутки, по данным аналитического мониторингового проекта DeepState, россияне имеют продвижение. В частности, по информации аналитиков, оккупанты захватили Кураховку и Шахтерское.



