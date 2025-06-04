Риск ядерной катастрофы в Украине зашкаливает: в МАГАТЭ насторожили заявлением

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Кравцев Сергей
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев предупредил о реальной и нарастающей угрозе ядерной безопасности в Украине на фоне интенсивных российских ударов.
Рафаэль Гросси. Фото: из открытых источников
По его словам, присутствие экспертов МАГАТЭ на украинских ядерных объектах остается критически важным для предотвращения возможной аварии. Представители агентства, работающие на двух действующих АЭС – Ровенской и Хмельницкой, вынуждены были прятаться до трех раз в день из-за воздушных тревог.
Особый акцент Гросси сделал на подготовке к предстоящему восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, МАГАТЭ может сыграть важную роль в этом процессе.
Читайте также на портале "Комментарии" — иностранные медиа распространяют информацию о возможности России применить ядерное оружие для удара по Украине после бомбардировки российских аэродромов. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указывает, что такие разговоры выгодны только России как часть пропаганды страха.
Андрей Коваленко считает, что информация о ядерном ударе следует воспринимать как способ России повлиять на Запад.
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