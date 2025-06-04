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Риск ядерной катастрофы в Украине зашкаливает: в МАГАТЭ насторожили заявлением

В МАГАТЭ вновь акцентировали внимание, что массированные обстрелы могут привести к большой беде в Украине

сегодня, 10:23
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Кравцев Сергей

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев предупредил о реальной и нарастающей угрозе ядерной безопасности в Украине на фоне интенсивных российских ударов.

Риск ядерной катастрофы в Украине зашкаливает: в МАГАТЭ насторожили заявлением

Рафаэль Гросси. Фото: из открытых источников

"Очевидно, что угрозы ядерной безопасности остаются очень реальными и постоянными. Мои команды сообщают, что это был самый интенсивный день воздушных тревог с конца прошлого года", — заявил Гросси.

По его словам, присутствие экспертов МАГАТЭ на украинских ядерных объектах остается критически важным для предотвращения возможной аварии. Представители агентства, работающие на двух действующих АЭС – Ровенской и Хмельницкой, вынуждены были прятаться до трех раз в день из-за воздушных тревог.

Особый акцент Гросси сделал на подготовке к предстоящему восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, МАГАТЭ может сыграть важную роль в этом процессе.

Читайте также на портале "Комментарии" — иностранные медиа распространяют информацию о возможности России применить ядерное оружие для удара по Украине после бомбардировки российских аэродромов. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указывает, что такие разговоры выгодны только России как часть пропаганды страха.

Андрей Коваленко считает, что информация о ядерном ударе следует воспринимать как способ России повлиять на Запад.

"Сейчас все разговоры о ядерной угрозе на Западе в медиа выгодны только россии. Ведь ядерные страшилки – это часть пропаганды страха, которой они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны. Публикации о ядерном ударе россии работают на страх исключительно", — пишет Коваленко.




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Источник: https://www.yahoo.com/news/iaea-warns-nuclear-accident-risk-035742405.html?guccounter=2
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