Иностранные медиа распространяют информацию о возможности России применить ядерное оружие для удара по Украине после бомбардировки российских аэродромов. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указывает, что такие разговоры выгодны только России как часть пропаганды страха.

Ядерные угрозы России

Андрей Коваленко считает, что информация о ядерном ударе следует воспринимать как способ России повлиять на Запад.

"Сейчас все разговоры о ядерной угрозе на Западе в медиа выгодны только россии. Ведь ядерные страшилки – это часть пропаганды страха, которой они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны. Публикации о ядерном ударе россии работают на страх исключительно", — пишет Коваленко.

По его словам, если предположить, что Путин использует ядерное оружие, это будет иметь негативные последствия для самой России.

"Всегда нужно помнить, что даже теоретическое желание нанести ядерный удар повредит россии гораздо больше, потому что против применения ядерного оружия сегодня — весь мир, а россия держится исключительно на энергоресурсах, которые у нее пока еще покупают", — добавил глава ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский полковник Ричард Кэмп указал на четыре возможных места удара ядерным оружием по Украине, если российский диктатор решится его использовать.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в РФ и части национальной системы выживания Москвы, в частности, ее ядерной триаде.