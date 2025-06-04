logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В чем опасность информации о ядерном ударе по Украине: что стоит за угрозами России
commentss НОВОСТИ Все новости

В чем опасность информации о ядерном ударе по Украине: что стоит за угрозами России

Россия использует ядерные угрозы как способ запугать Запад и достичь цели в войне против Украины.

сегодня, 09:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Иностранные медиа распространяют информацию о возможности России применить ядерное оружие для удара по Украине после бомбардировки российских аэродромов. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указывает, что такие разговоры выгодны только России как часть пропаганды страха.

В чем опасность информации о ядерном ударе по Украине: что стоит за угрозами России

Ядерные угрозы России

Андрей Коваленко считает, что информация о ядерном ударе следует воспринимать как способ России повлиять на Запад.

"Сейчас все разговоры о ядерной угрозе на Западе в медиа выгодны только россии. Ведь ядерные страшилки – это часть пропаганды страха, которой они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны. Публикации о ядерном ударе россии работают на страх исключительно", — пишет Коваленко.

По его словам, если предположить, что Путин использует ядерное оружие, это будет иметь негативные последствия для самой России.

"Всегда нужно помнить, что даже теоретическое желание нанести ядерный удар повредит россии гораздо больше, потому что против применения ядерного оружия сегодня — весь мир, а россия держится исключительно на энергоресурсах, которые у нее пока еще покупают", — добавил глава ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский полковник Ричард Кэмп указал на четыре возможных места удара ядерным оружием по Украине, если российский диктатор решится его использовать.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в РФ и части национальной системы выживания Москвы, в частности, ее ядерной триаде.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/9352
Теги:

Новости

Все новости