В чем опасность информации о ядерном ударе по Украине: что стоит за угрозами России

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Slava Kot
Иностранные медиа распространяют информацию о возможности России применить ядерное оружие для удара по Украине после бомбардировки российских аэродромов. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указывает, что такие разговоры выгодны только России как часть пропаганды страха.
Ядерные угрозы России
Андрей Коваленко считает, что информация о ядерном ударе следует воспринимать как способ России повлиять на Запад.
По его словам, если предположить, что Путин использует ядерное оружие, это будет иметь негативные последствия для самой России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский полковник Ричард Кэмп указал на четыре возможных места удара ядерным оружием по Украине, если российский диктатор решится его использовать.
Также "Комментарии" писали, что у Трампа намекнули на риск для Украины из-за атаки по аэродромам в РФ и части национальной системы выживания Москвы, в частности, ее ядерной триаде.
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