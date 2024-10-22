Риск отступления: что произойдет, если враг прорвется через канал во Часов Яр

Канал Северский Донец, проходящий через город Часов Яр в Донецкой области, стал важным элементом обороны украинских военных. Отсутствие воды в канале не уменьшает его значение, поскольку он превратился в укрепленную линию, защищающую город от возможного прорыва русских войск. Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

Почему канал Северский Донец стал ключевым укреплением в Часов Яре

По словам Павла Нарожного, ситуация вокруг канала остается напряженной. Враг уже не раз пытался перейти это препятствие, но украинские войска каждый раз успешно отражали атаки, укрепляя оборону после каждой попытки. Тем не менее, остается угроза того, что российские силы могут найти способ закрепиться на другой стороне канала.

"Будем надеяться, что наши защитники смогут удержать. Это очень важный рубеж. Если враг пройдет этот канал и закрепится во Временном Яру после этого перехода, это значит, что нам придется очень далеко отходить. А дальше за Часовым Яром Константиновка, Славянск , Краматорск – крупные города, и их оборонять будет значительно сложнее”.

Канал Северский Донец, несмотря на то, что в нем нет воды, имеет важное тактическое значение. Его берега и рвы используются как естественные укрепления, помогающие украинским защитникам держать оборону. Эта линия обороны важна не только для города Часов Яр, но и для обеспечения безопасности других регионов на севере Донецкой области.

Нарожный отметил, что, хотя украинские войска и хорошо закрепились, ситуация остается непредсказуемой. Российские оккупанты могут перегруппироваться и попробовать новые тактики, поэтому нашим военным нужно постоянно усиливать оборону и быть готовыми к новым атакам.

Читайте на портале "Комментарии" — Подразделения российских войск продолжают наступление к югу от Часового Яра в направлении Константиновки. Хотя трасса, по которой может продвигаться враг, находится под контролем украинских военных, ситуация остается напряженной. Есть надежда, что естественные препятствия, в частности, карьеры для добычи глины, затормозят продвижение россиян. Расстояние до ближайшего города от линии боев составляет около 7-8 километров.