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РФ засыпает украинский город телами своих военных. Маниакально хочет его захватить

Страна-агрессор РФ маниакально хочет захватить Часов Яр, об этом в эфире Freedom сказал военный эксперт Валерий Рябых. По его словам, оккупанты используют тактику выжженной земли, чтобы Силы обороны не за что зацепиться

19 апреля 2024, 14:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики пытаются захватить Часов Яр, при этом, они не жалеют ни сил, ни средств. Их даже не останавливают огромные потери среди личного состава, отмечает Валерий Рябых. По его словам, несмотря на жертвы, оккупанты постоянно бросают в бой лавины своей пехоты, отправляя их на смерть.

РФ засыпает украинский город телами своих военных. Маниакально хочет его захватить

Часов Яр

"Здесь удивляет просто маниакальное стремление с российской стороны забрасывать поле вокруг Часового Яра трупами",
— подчеркнул военный эксперт и добавил, что захватчики против Сил обороны используют большие массы пехоты, чтобы с их помощью сломить сопротивление Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по словам военного эксперта, еще в 2022 году оккупанты начали применять тактику выжженной земли на поле боя и, к сожалению, используют ее до сих пор. Ее суть состоит в том, что враг с помощью артиллерии просто все уничтожает, чтобы военные не имели, где спрятаться.

"Русские солдаты приходят только на полностью выжженную землю, за которой, похоже, нет возможности зацепиться, чтобы ее оборонять",
– отметил военный эксперт.

Кроме того, он добавил, что сейчас захватчики в полной мере используют ситуацию, сложившуюся в Силах обороны, которые не могут получить помощь от западных союзников и ощущают острую нехватку боеприпасов. Поэтому враг сконцентрировал свои цели на том, чтобы захватить всю Донецкую область, а чтобы это сделать, ему нужно взять Часов Яр.

Впрочем, как отметил эксперт, в настоящее время Силы обороны делают все для того, чтобы удержать стратегически важный город. По его словам, враг его точно не захватит до 9 мая, как этого желает российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ заявили о том, что не будут завершать свою "специальную военную операцию".




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Источник: https://uatv.ua/rossijskie-okkupanty-zabrasyvayut-chasov-yar-aviabombami-realizuya-taktiku-vyzhzhennoj-zemli-ryabyh/
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