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РФ заставляет жителей на оккупированных территориях проходить медосмотры: зачем

"Бесплатная" диспансеризация на ВТО: очередной инструмент мобилизации от Кремля

сегодня, 12:09
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Черновалова Кристина

На временно оккупированных территориях Украины (ТОТ) российская пропаганда развернула масштабную кампанию, поощряя местных жителей проходить "бесплатные" медицинские осмотры. Кремль называет это жестом заботы, однако настоящая цель – установление полного контроля над населением

РФ заставляет жителей на оккупированных территориях проходить медосмотры: зачем

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По данным Центра противодействия дезинформации, диспансеризация используется для сбора личных данных, принудительной мобилизации и распространения страха среди людей.

"Это не о заботе, а о мобилизации", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

РФ заставляет жителей на оккупированных территориях проходить медосмотры: зачем - фото 2

Соглашаясь на "бесплатные" медосмотры, люди фактически подписываются на:

  • Риск мобилизации . Собранные данные могут быть использованы для вызовов в военкоматы и принудительного привлечения в армию.

  • Преследование .Отказ от участия может привести к репрессиям, запугиванию или даже потере доступа к медицинским услугам.

  • Потеря конфиденциальности . Сведения о здоровье становятся инструментом манипуляций со стороны оккупационных властей.

Читайте на портале "Комментарии" — В ближайшие месяцы медиапространство могут заполонить громкие новости об очередных "мирных инициативах" от Дональда Трампа и его окружения, однако Центр противодействия дезинформации предупреждает: такие сообщения могут быть только дымовым занавесом для российских информационных атак.

Напомним, комментарии писали, что центр противодействия дезинформации Украины заявил, что новые видео, где якобы украинские военные сжигают манекен новоизбранного президента США Дональда Трампа, являются очередной российской фальшивкой. Эти ролики появились на пророссийских аккаунтах в соцсети X сразу после выборов в США и были направлены на дестабилизацию отношений между Украиной и новым президентом Америки.



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