РФ заставляет украинских подростков героизировать оккупантов: что известно

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики анонсировали конкурс для подростков, участники которого могут получить путевки для поездки в захваченный Крым.

Враг распространяет пропаганду в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, конкурс рассчитан на подростков от 14 лет. По его условиям, участник должен написать произведение или записать видеоролик, в котором восхвалять российских оккупантов или диктатора РФ Владимира Путина.

Забрав у детей будущее и разрушив их жизнь, Москва традиционно пытается купить их, чтобы использовать в пропагандистских целях, отмечает Центр сопротивления.

Центр национального сопротивления отмечает, что жюри конкурса известно и вскоре понесет наказание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают продавливать украинскую оборону на Авдеевском направлении, отмечает офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник понял, что ВСУ испытывают тотальный голод во всем, а потому пытается воспользоваться ситуацией и бросает в бой резервы. Тактика проста — прорыв в одном месте с стремительным развертыванием во фланги соседних подразделений", — написал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Робер Фицо, комментируя сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, заявил, что "это словно пукнуть в дерево". "Через год-два будет так же. Все деньги будут потрачены. Возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится. Мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я предпочитаю прекращение огня любой ценой", – добавил Роберт Фицо.