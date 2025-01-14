РФ запустила "Кинжал" из Су-34: эксперт прокомментировал риск ноу-хау окупантов

Существует вероятность, что в России действительно прошли испытания запуска аэробалистической ракеты "Кинжал" с фронтового бомбардировщика Су-34. Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что, хотя эти испытания могли не быть полностью успешными, их проведение является плохой новостью для Украины.

Бомбардировщик Су-34. Фото: УНН

Коваленко отмечает, что информацию об использовании Су-34 для запуска ракеты Х-47М2 "Кинжал" опубликовало пропагандистское издание "Красная звезда", которое впоследствии опровергло это сообщение. Однако, по его словам, та же информация появилась и в другом российском СМИ — ТАСС, которое менее склонно к распространению фейков, особенно в отношении военных технологий.

Эксперт считает, что публикации могли быть преждевременными, и сейчас трудно сказать, действительно ли испытания были успешными. Однако, по его мнению, Россия могла бы захотеть адаптировать запуск "Кинжала" на более дешевые платформы, в частности, на Су-34, что позволило бы значительно удешевить запуск ракеты и увеличить количество пусков. Коваленко подчеркивает, что это позволит России создать больше ложных целей, используя большое количество фронтовых бомбардировщиков.

Он также добавляет, что Россия уже использует Су-34 для пуска авиационных бомб, вместо Ту-22М3, и поэтому попытки интегрировать "Кинжал" в тактическую авиацию вполне возможны. Для Украины это еще одно подтверждение того, что удары по аэродромам, где находятся Су-34, должны быть приоритетом, поскольку эти бомбардировщики могут стать носителями значительно более опасного оружия.

Портал "Комментарии" уже писал, что у Украины был шанс одновременно уничтожить десятки российских самолетов Су-34, но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по России ВСУ не смогли им воспользоваться, а теперь уже слишком поздно.