В Донецком университете враг создал так называемый центр этнополитической реабилитации, целью которого является "перевоспитывать" украинских детей.

Оккупанты распространяют пропаганду на подростков. Фото из открытых источников

Как отмечает Центр национального сопротивления, о главной цели так называемого центра публично сообщил коллаборант Юрий Николаев. "Украинских националистов перевоспитать не получится, а вот их дети — это наша задача", — заявил коллаборант.

По данным Центра сопротивления, для "перевоспитания" оккупанты организовали масштабный вывоз детей в лагеря. В частности, более 12 тысяч украинских детей из временно оккупированной Луганской области будут отправлены в разные регионы РФ в период летних каникул.

Центр национального сопротивления напомнил оккупантам и их приспешникам, что такие действия противоречат международному праву, поэтому за них придется нести ответственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия, которая считается дружественной в РФ, с 2022 года экспортировала в европейские страны снаряды, которые затем попадали в Украину. По оценкам издания Financial Times, экспорт боеприпасов из Сербии в Украину через третьи страны составил около 800 млн. евро. Власти Сербии сообщили, что имели контракты с западными странами — США, Чехией, Испанией — на поставку снарядов. В Белграде заявили, что не интересовались, как эти страны потом использовали снаряды, поскольку это их дело.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что уныние, царящее в украинском обществе, не коррелирует с реальным положением дел. Обороноспособность Украины усиливается, поэтому оснований для отчаяния нет, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, отметил политолог, Украина подписывает с партнерами договоры безопасности.