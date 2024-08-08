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РФ захватила село на Покровском направлении: где еще продвинулся враг

Оккупанты захватили Сергеевку

сегодня, 00:25
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Марьян Ощановский

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Сергеевка на Покровском направлении.

РФ захватила село на Покровском направлении: где еще продвинулся враг

РФ продолжает наступление на Покровск. Фото из открытых источников

По данным Telegram-канала Deep State, враг также продвинулся в районе Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лысичного, Гродовки, Новожеланного, в Желанном и Ивановке.

На протяжении последних суток Силы обороны Украины отбросили врага в Нью-Йорке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно враг планировал наступление на Харьков — Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления, но затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк, план наступления с этого направления до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что наступление украинской армии на Курскую область РФ может вернуть веру в способность ВСУ совершать наступательные операции, считает политтехнолог Олег Постернак. "Курская операция ВСУ, надо отдать должное, прорывная, внезапная и наступательная. И поскольку не желаю анализировать ее военно-кинетический замысел, потому что события только развиваются, однако точно могу указать на психолого-политическое значение для наших западных партнеров. Она возвращает веру в способность ВСУ наступать. Хитро, маневренно, ресурсно и эффективно. Фиаско лета 2023 года породило скепсис и уныние Запада в потенцию армии Украины.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20084
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