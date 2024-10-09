РФ за считанные дни пойдет в наступление на Запорожье: что известно о новом плане врага

Российские оккупанты могут начать активные штурмовые действия на Запорожском направлении примерно через неделю. Враг проводит разведывательно-поисковые операции, чтобы выявить украинские оборонные линии и огневые позиции. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин во время телемарафона.

Наступление россиян в Запорожье (фото из открытых источников)

По его словам, российские военные сосредотачивают личный состав штурмовых групп на передовых позициях вблизи населенных пунктов Роботино и Приютное. Волошин отметил, что оккупанты еще не начали активных штурмов, но это может произойти в ближайшие дни.

"Пока они не приступили к штурмовым действиям. Однако враг уже сосредотачивает на передовых позициях личный состав штурмовых групп. Кроме того, войска РФ проводят рекогносцировку и разведку, чтобы выявить наши оборонные линии и огневые позиции", — отметил спикер.

Он добавил, что в течение следующих 3-5 дней или даже недели враг может начать проводить штурмовые действия небольшими группами пехоты для захвата украинских позиций и улучшения своего тактического положения.

"На данный момент разведка не обнаружила крупных наступательных группировок России на этом направлении. Формирование штурмовых групп происходит из уже действующих в этом районе частей. Кроме того, создаются подразделения, которые будут обеспечивать закрепление на захваченных территориях. Это будут небольшие группы пехоты, численностью от 5 до 10 человек, которые будут выполнять штурмы, а за ними последуют группы закрепления, которые будут содержать занятые рубежи", — пояснил Волошин.

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