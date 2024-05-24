РФ вынуждена будет объявить новую волну мобилизации: когда это произойдет

Необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной к концу 2024 года или началу 2025 года.

Российская армия вскоре будет нуждаться в пополнении. Фото из открытых источников

Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих.

По словам собеседника, такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить преимущество российской армии на фронте в Украине.

Источник издания сообщил, что сейчас российские власти готовы жертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, однако без объявления новой волны мобилизации проведение крупных наступательных операций невозможно.

Как известно, новый министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что новая волна мобилизации пока не планируется.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая. Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии. По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.