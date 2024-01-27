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РФ выдавливает из оккупации проукраинских граждан: детали

Оккупанты усилили проверки в помещениях проукраинских людей

27 января 2024, 22:55
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики ужесточили системные фильтрационные меры для вытеснения с оккупированных территорий людей, поддерживающих Украину. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

РФ выдавливает из оккупации проукраинских граждан: детали

Россияне усиливают репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Представители ВС РФ и оккупационных администраций проводят проверки квартир людей, которым запретили въезд на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что после проведения фильтрационных мероприятий оккупанты совершают обход по квартирам с целью передачи их российским военным. Пустые квартиры опечатываются и будут переданы либо военным высшего звена, либо россиянам, приехавшим работать в оккупационных администраций. Если же в квартирах проживают родственники запрещенных граждан, то их записывают для усиления контроля.

Таким образом, отметили в Центре сопротивления, россияне продолжают искоренять патриотически настроенное население с оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-prodovzhuyut-etnichni-chystky-na-tot/
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