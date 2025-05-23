РФ выбрала города для атаки: к Сумам, Харькову и Запорожью добавились еще два

Нынешняя российская летняя кампания по наступлению является прежде всего информационной спецоперацией, которая по своей сути очень напоминает украинское контрнаступление 2023 года, правда, в зеркальном искаженном виде. Об этом говорит политолог Вадим Денисенко.

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По его словам, кремлевская стратегия предусматривает коммуникацию с несколькими целевыми аудиториями — и для каждой подготовлен отдельный месседж.

Например, для украинцев — навязать мнение, что сопротивление бесполезно, а Россия вот-вот прорвет фронт. Основная цель – посеять страх, уныние и усталость. Для россиян месседж состоит в том, что обещанная "победа уже близко", нужно лишь немного потерпеть. Как говорит политолог, это важно на фоне того, что только 25–30% населения РФ решительно поддерживают войну, в то время как подавляющее большинство — около 70% — надеется на прекращение боевых действий из-за переговоров.

Кроме того, РФ присылает сообщения Китаю и странам Глобального Юга о том, что Кремль действительно вынужден воевать, потому что Киев якобы не хочет договариваться.

А еще РФ обращается к Дональду Трампу со своеобразным призывом подождать и тогда проблема с Украиной якобы исчезнет сама собой. При этом странам ЕС посылается сигнал с навязыванием страхов по поводу возможной угрозы для стран Балтии, в частности Нарвы, и балканских государств, таких как Греция (Сувалки).

При этом Денисенко отмечает, что анонсированные Путиным "буферные зоны" не являются ничем новым — о демилитаризованных зонах Россия заговорила еще полтора года назад, в том числе и в рамках так называемого "плана Келлога". То есть, эти заявления — лишь часть масштабной информационной кампании, которая не имеет под собой реалистичной военной основы. Ни один из военных, с которыми общался эксперт, не верит в способность России реализовать эти планы.

Кроме того, Денисенко обратил внимание, как РФ добивается своего в информационных войнах. Например, выбирает тактику "тысячи побед" – сейчас по всей линии фронта каждый локальный успех россияне будут преподносить как историческое достижение.

А еще РФ выбрала города для информатики – Сумы, Харьков и Запорожье, с возможным расширением дезинформационного влияния на Полтаву и Днепр. Именно эти регионы могут стать эпицентрами фейковых новостей и панических нарративов.

При этом Денисенко убежден, что у России нет никаких прорывных решений, а ее информкампания — это попытка "выжать максимум" из старых тезисов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой целью "СВО" одержим Путин.



