РФ все же придумала, как противостоять украинским морским беспилотникам в Черном море: детали

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Кравцев Сергей
Черноморский флот России использовал ракетный беспилотник для уничтожения украинского военно-морского дрона. Как передает портал "Комментарии", аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что это может свидетельствовать о разработке новых методов борьбы с украинскими морскими беспилотниками в Черном море.
Морские дроны Украины. Фото: из открытых источников
Аналитики ISW сообщают, что этот случай подчеркивает новый подход российских военных к противодействию украинским морским беспилотникам, которые продемонстрировали высокую эффективность в Черном море.
Также в отчете указывается, что российские "военкоры" призывают российские власти увеличить производство оружия, подобного ракетам X-UAV (ТКБ-1030), чтобы эффективно противостоять украинским морским беспилотникам.
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