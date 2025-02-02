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РФ все же придумала, как противостоять украинским морским беспилотникам в Черном море: детали

Аналитики ISW отмечают, что Россия применила новую тактику противодействия украинским морским беспилотникам в Черном море

сегодня, 08:35
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Кравцев Сергей

Черноморский флот России использовал ракетный беспилотник для уничтожения украинского военно-морского дрона. Как передает портал "Комментарии", аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что это может свидетельствовать о разработке новых методов борьбы с украинскими морскими беспилотниками в Черном море.

РФ все же придумала, как противостоять украинским морским беспилотникам в Черном море: детали

Морские дроны Украины. Фото: из открытых источников

"1 февраля Министерство обороны России сообщило, что российский Черноморский флот уничтожил украинский военно-морской беспилотник с помощью ударного дрона "Кронштадтский Орион". По данным российских "военкоров", беспилотник был запущен с неустановленного военно-морского корабля, что, вероятно, стало первым случаем задокументированного использования российского корабля для запуска таких ударных дронов", – говорится в сообщении ISW.

Аналитики ISW сообщают, что этот случай подчеркивает новый подход российских военных к противодействию украинским морским беспилотникам, которые продемонстрировали высокую эффективность в Черном море.

Также в отчете указывается, что российские "военкоры" призывают российские власти увеличить производство оружия, подобного ракетам X-UAV (ТКБ-1030), чтобы эффективно противостоять украинским морским беспилотникам. 

"Украинские силы продемонстрировали способность сбивать российские вертолеты Ми-8, действующие над Черным морем, с помощью ракет, запущенных с ударных морских беспилотников Magura V5. В то же время удар Черноморского флота РФ 1 февраля свидетельствует о том, что российские войска разработали новый метод, чтобы попытаться нейтрализовать эту тактическую адаптацию украинских морских беспилотников", – подытожили эксперты.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-1-2025
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