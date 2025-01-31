Новый украинский дрон-бомбардировщик нанес высокоточный удар по российскому газопроводу "Дружба"

Новейшие украинские беспилотники-бомбардировщики, вероятно, стали частью новой стратегии атак на нефтяную инфраструктуру России. 29 или 30 января беспилотники 14-го отдельного украинского полка нанесли удар по насосной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области, сообщает Forbes.

Удары по росийских объектах. Фото: из открытых источников

После атаки на станцию началось масштабное пламя, видно было даже на спутниковых снимках NASA. По словам эстонского аналитика WarTranslated, огонь свидетельствует о точности удара.

Украина уже более двух лет проводит удары по российской нефтяной инфраструктуре, используя дроны со взрывчаткой, часто просто влетавшие в цели. Однако в ночь на 30 января беспилотники, вероятно, стали использовать бомбы вместо прямого столкновения с целями, что позволяет достигать более глубоких и более эффективных атак.

В частности, Украина уже адаптирует гражданские спортивные самолеты, такие как Aeroprakt A-22 для военных целей. Эти самолеты могут нести до 100 кг взрывчатки. Однако в условиях таких атак эти самолеты, вероятно, не возвращаются после сброса бомб. Они могут совершать однонаправленные рейсы на расстояние до 1200 км, что позволяет преодолевать большие расстояния и совершать удары по российским объектам, даже не пытаясь вернуться.

Атака на насосную станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области произошла на расстоянии всего 40 км от Украины, что позволяет украинским беспилотникам выполнять атаки на значительные расстояния от фронта, несмотря на проблемы с выносливостью. Это также позволяет избегать сложностей с посадкой дронов, вместо этого операторы, вероятно, совершили двойной удар, сбросив бомбы и затем нацелив БпЛА на второй круг атаки.

Использование таких беспилотников позволяет выполнять многоразовые миссии, если украинские операторы разработают технику безопасного приземления, превращая эти БПЛА в эффективное оружие многоразового использования для уничтожения нескольких важных российских объектов за одну операцию.

Как уже писали "Комментарии", губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил , что ночью 15 января более 10 БПЛА атаковали территорию трех районов региона, в основном нанеся удары по нефтебазе в Лискинском районе. Он опубликовал фотографию, на которой видна защитная сетка против БПЛА на резервуарах.