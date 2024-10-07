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РФ возобновляет работу авиабазы: где она находится и сколько самолетов снарядили ракетами

Что происходит на российских авиабазах и сколько самолетов готовят к вылету

сегодня, 19:12
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Кречмаровская Наталия

Россия вероятно снова возобновляет работу авиабазы "Сольцы" в Новгородской области. Там на 6 октября отмечено пребывание 5х Ту-22М3. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мониторинговой платформы Tracking.

РФ возобновляет работу авиабазы: где она находится и сколько самолетов снарядили ракетами

Ту-22М3. Фото из открытых источников

“На данный момент там находится только 3х Ту-22М3. Возможно, это те же борта, которые 2 октября прилетали на авиабазу "Энгельс-2". С какой именно целью Ту-22М3 снова дислоцируются на авиабазе – неизвестно. Наблюдаем”, — говорится в сообщении платформы.

Также не исключают, что самолеты уже прошли снаряжение ракетами Х-22 на авиабазе "Энгельс-2".

Что касается ситуации на других авиабазах, то она не изменилась:

  • "Оленья" — 9х Ту-95МС.

  • "Энгельс-2" — 5х Ту-95МС.

Передислокационные рейсы Ту-95МС для снаряжения Х-101 не отмечались, как и активные рейсы Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2".

Также известно, что вечером 4 октября 4-х борта Ту-95МС (2/2) осуществляли тренировки возле с. Голубьевка (Энгельский район) в 40-50 км от бывших пусковых рубежей КР Х-101.

Напомним, что по состоянию на 7 октября оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море четыре корабля. Кроме того, флот РФ присутствует в акватории Средиземного моря, а вот в Азовском море кораблей нет.

Следует помнить, что ситуация может измениться всего за несколько часов. Именно столько времени нужно оккупантам, чтобы вывести на боевое дежурство снаряженный ракетоноситель. Сколько кораблей РФ на дежурстве в морях сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Узнать подробнее о ситуации в море можно по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что может остановить Путина запускать ракеты по Украине.




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Источник: https://t.me/the_first_online/14962
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