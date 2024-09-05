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РФ возьмет оперативную паузу: стало известно, сколько времени нужно продержаться украинским военным

Ресурсы России иссякают, и она уже через несколько недель возьмет оперативную паузу на фронте

сегодня, 11:36
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Ткачик Олеся

Полковник ВСУ, военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо" выразил надежду, что глава ГУР Кирилл Буданов не ошибается и у российских оккупантов до 1 октября будут исчерпаны ресурсы. В результате враг будет вынужден взять оперативную паузу.

РФ возьмет оперативную паузу: стало известно, сколько времени нужно продержаться украинским военным

Война в Украине

"Если это так, то фактически 2, максимум 4 недели – этот промежуток времени нужно продержаться нашим защитникам не только на Покровском направлении, но и на других участках, где враг в последнее время активизировал свои усилия. Поэтому очевидно, что факт ресурсов остается ключевым, и здесь, я думаю, нам стоит обратить внимание на завтрашний день", — отметил Селезнев.

Он призвал обратить внимание на проведение заседания в формате "Рамштайн", которое должно состояться уже завтра и понять, что украинская армия получит в качестве помощи. По его словам, действительно ресурсы: оружие, боеприпасы к тому оружию, оборудование, оборудование техника — все это чрезвычайно важный фактор, который влияет на дальнейшее течение ситуации.

При этом Селезнев добавил, что в настоящее время враг приостановил наступление на Покровск, но усиливает свои позиции на флангах, чтобы не допустить прорыва этого участка фронта в рамках уже контрнаступательных действий украинского войска.

"В любом случае ситуация очень динамична и то, что эта ситуация находится под постоянным контролем украинского главкома Сырского – это отлично. Значит, мы имеем возможность гибко, оперативно реагировать на все вызовы, которые случаются на этом участке фронта. И надеюсь, что у нас есть определенное количество ресурсов, чтобы хотя бы стабилизировать ситуацию здесь", — добавил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг сейчас изменил направление удара и пошел на Угледар.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-silam-oboroni-treba-protrimatis-2-maksimum-4-tizhni-viyskoviy-ekspert-seleznov-pro-situatsiyu-na-pokrovskomu-napryamku
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