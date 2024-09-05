РФ возьмет оперативную паузу: стало известно, сколько времени нужно продержаться украинским военным

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Ткачик Олеся
Полковник ВСУ, военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо" выразил надежду, что глава ГУР Кирилл Буданов не ошибается и у российских оккупантов до 1 октября будут исчерпаны ресурсы. В результате враг будет вынужден взять оперативную паузу.
Война в Украине
Он призвал обратить внимание на проведение заседания в формате "Рамштайн", которое должно состояться уже завтра и понять, что украинская армия получит в качестве помощи. По его словам, действительно ресурсы: оружие, боеприпасы к тому оружию, оборудование, оборудование техника — все это чрезвычайно важный фактор, который влияет на дальнейшее течение ситуации.
При этом Селезнев добавил, что в настоящее время враг приостановил наступление на Покровск, но усиливает свои позиции на флангах, чтобы не допустить прорыва этого участка фронта в рамках уже контрнаступательных действий украинского войска.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг сейчас изменил направление удара и пошел на Угледар.
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