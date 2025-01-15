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РФ внедряет план вытеснения украинцев из захваченных регионов: что известно

Враг изменяет этнический состав захваченных территорий

сегодня, 21:20
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Марьян Ощановский

Российские захватчики продолжают принимать меры по изменению демографического состава населения на временно оккупированных территориях.

РФ внедряет план вытеснения украинцев из захваченных регионов: что известно

РФ выгоняет украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Цент национального сопротивления, россияне агитируют гастарбайтеров из Центральной Азии переезжать на временно оккупированные территории, обещая лишение миграционного давления и вид на жительство. Таким образом, на временно оккупированных территориях Донбасса, в частности в Мариуполе, стремительно растет количество мигрантов на замену украинцам, покинувшим город из-за оккупации.

В Центре сопротивления подчеркнули, что враг хочет убрать культурную наследственность региона и уничтожить любые факты, напоминающие, что Россия является лишь временным оккупантом на этой земле. Жителей, которые останутся в городе, россияне планируют ассимилировать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США должны оставаться на стороне Украины в российско-украинской войне, заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что поскольку Путин сохраняет имперские амбиции, отказ от американских рычагов влияния из-за сокращения помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня позволят РФ отдохнуть, перенастроиться и повторно атаковать Украину. "Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-нибудь приведут к концу агрессивной войны Путина", — заявили они.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, тогда как в украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", — рассказал военный.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-agituyut-zarobitchan-z-tsentralnoyi-aziyi-pereyizhdzhaty-na-tot/
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