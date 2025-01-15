Российские захватчики продолжают принимать меры по изменению демографического состава населения на временно оккупированных территориях.

РФ выгоняет украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Цент национального сопротивления, россияне агитируют гастарбайтеров из Центральной Азии переезжать на временно оккупированные территории, обещая лишение миграционного давления и вид на жительство. Таким образом, на временно оккупированных территориях Донбасса, в частности в Мариуполе, стремительно растет количество мигрантов на замену украинцам, покинувшим город из-за оккупации.

В Центре сопротивления подчеркнули, что враг хочет убрать культурную наследственность региона и уничтожить любые факты, напоминающие, что Россия является лишь временным оккупантом на этой земле. Жителей, которые останутся в городе, россияне планируют ассимилировать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США должны оставаться на стороне Украины в российско-украинской войне, заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что поскольку Путин сохраняет имперские амбиции, отказ от американских рычагов влияния из-за сокращения помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня позволят РФ отдохнуть, перенастроиться и повторно атаковать Украину. "Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-нибудь приведут к концу агрессивной войны Путина", — заявили они.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, тогда как в украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", — рассказал военный.