РФ, вероятно, готовит вторжение из Беларуси: какие области под угрозой

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Ткачик Олеся
Военный эксперт и полковник запаса СБУ Михаил Притула выразил мнение, что российские войска планируют удар с территории Беларуси, об этом он сказал в эфире "Эспрессо".
Лукашенко и Путин
По его словам, беларусские войска скапливаются в Гомельской области, где расположена развитая транспортная инфраструктура. Это позволяет массово перевозить личный состав. Притула обратил внимание на то, что по этому направлению во время предыдущих фаз российского вторжения ударов не было, хотя на картах, обнародованных начальником ГУР Кириллом Будановым в ноябре 2021 года, это направление рассматривалось как возможное.
Полковник отметил, что Россия может готовить атаку на Украину с беларусской территории.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на фоне взимания Александром Лукашенко войск к границе Беларуси и Украины, МИД выдало заявление-обращение в официальный Минск. Там призвали Беларусь "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы" и увести от границы свои войска. При этом в министерстве сообщили, что к границе Беларусь перебросила Силы спецопераций, вооружения и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Все это было зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили и "вагнеровцев".
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