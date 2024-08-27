РФ, вероятно, готовит вторжение из Беларуси: какие области под угрозой

Военный эксперт и полковник запаса СБУ Михаил Притула выразил мнение, что российские войска планируют удар с территории Беларуси, об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Лукашенко и Путин

По его словам, беларусские войска скапливаются в Гомельской области, где расположена развитая транспортная инфраструктура. Это позволяет массово перевозить личный состав. Притула обратил внимание на то, что по этому направлению во время предыдущих фаз российского вторжения ударов не было, хотя на картах, обнародованных начальником ГУР Кириллом Будановым в ноябре 2021 года, это направление рассматривалось как возможное.

Полковник отметил, что Россия может готовить атаку на Украину с беларусской территории.

"РФ готовит плацдарм для того, чтобы завезти личный состав и нанести удар в направлении Житомира, Бердичева, Винницы, Крыжополя, а дальше — встречный удар из Приднестровья. Судя по всему, у россиян есть такие планы. А Лукашенко или показывает, что с того направления может быть удар или не руководит этим процессом. Поскольку белорусской армии не хватит для проведения такой операции", — отметил Притула.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на фоне взимания Александром Лукашенко войск к границе Беларуси и Украины, МИД выдало заявление-обращение в официальный Минск. Там призвали Беларусь "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы" и увести от границы свои войска. При этом в министерстве сообщили, что к границе Беларусь перебросила Силы спецопераций, вооружения и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Все это было зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили и "вагнеровцев".





