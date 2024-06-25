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Черновалова Кристина
Национальная полиция Украины подняла тревогу по поводу увеличения случаев вербовки подростков российскими спецслужбами для проведения диверсий на территории Украины
Спецслужбы РФ вербуют украинских подростков для диверсий
По информации полиции, спецслужбы РФ предлагают подросткам "легкие деньги" за совершение преступлений, как это произошло недавно в Николаевской и Одесской областях. Там была задержана молодежь, которая подожгла автомобили военных.
Полиция отмечает, что задержанные могут получить серьезные тюремные сроки, до 15 лет или даже пожизненное заключение. Подобные случаи также были зафиксированы в Днепре, где группа молодых людей совершила поджог военного микроавтобуса.
Напомним, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предупреждают, что спецслужбы России готовят новую кампанию против нашей страны — это очередная информационно-психологическая операция за более чем 10 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР Минобороны.
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