Во временно оккупированном Старобельске в Луганской области оккупанты организовали пропагандистские рейды по местным школам.

Враг агитирует школьников ехать на войну. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, детям старших классов сейчас предлагают деньги и разные "социальные пакеты", если они обязуются сразу после окончания школы подписывать контракты с российской армией.

Отмечается, что вербовщики рассказывают местным старшеклассникам, что через один-два года они будут подпадать под мобилизацию, а потому подписание контракта является финансово выгодным предложением.

Кроме того, по данным Центра сопротивления, местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет во фейковые военкоматы всех работников. В частности, владельцам бизнеса необходимо предоставить списки лиц, не имеющих российских паспортов и соответственно не состоящих на учете оккупантов.

Центр национального сопротивления призвал украинцев, попавших во временную оккупацию, избегать мобилизации и не подписывать контракт с вражеской армией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея может перебросить в Украину военных из Сил специальных операций (SOF). Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командование ВСУ признало, что темпы мобилизации в Украине пошли на убыль. На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак. По его словам, еще несколько месяцев назад количество мобилизованных, одновременно учившихся, достигало почти 35 тысяч.