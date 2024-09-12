РФ ведет бои за два важных города в Донецкой области: WSJ пишет об опасности

Российские войска ведут активные бои за города Покровск и Часов Яр в Донецкой области, пытаясь приблизиться к главной военной цели — оккупации всей Донбасса. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Бои за Покровск и Часов Яр (фото из открытых источников)

Россияне усиливают обстрелы Покровска, ключевого логистического центра украинских войск на востоке. Армия РФ уже находится в нескольких километрах от города, но ВСУ продолжают оборону, несмотря на нехватку артиллерийских снарядов и недостаточное количество хорошо подготовленных военных. Покровск является важным транспортным узлом, через который проходит основной маршрут поставки украинских сил. Его увлечение ослабит украинские позиции и усложнит обеспечение обороны Константиновки и Временного Яра, поскольку останется только один основной путь поставки с северо-востока.

Кроме того, Россия стремится захватить стратегические высоты во Временном Яру. Их контроль позволит оккупантам усилить атаки на Краматорск и Славянск, в том числе с помощью артиллерии и дронов.

"Его увлечение даст значительное преимущество россиянам в усилиях захватить Краматорск и Славянск. Оттуда оккупантам было бы легче наносить удары с артиллерии и БПЛА по украинским военным подразделениям и позициям", — добавляют в WSJ.



Также сообщается, что российские войска возобновили атаки на Торецк, Курахово и Угледар. По данным WSJ, обе стороны пытаются добиться военных успехов до ноября, поскольку погодные условия — холод и снег — усложнят дальнейшие наступательные операции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ может применить ядерное оружие. Возможное применение Россией ядерного оружия против Украины станет роковым не только для путинского режима, но и самой РФ, об этом в эфире "Эспрессо" сказал дипломат Владимир Огрызко.





