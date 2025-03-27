РФ в Эр-Рияде отвергла обсуждение прекращения атак на гражданские объекты, оправдавшись "мандатом"

В ходе переговоров между Россией и США в Эр-Рияде российская сторона отказалась обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, оправдавшись отсутствием соответствующего мандата. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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По его словам, Украина настаивала на запрещении атак на гражданские объекты, однако российская делегация отметила, что не имеет полномочий для обсуждения этого вопроса.

"Мы отдельно поднимали вопросы гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, школ, детских садов и т.д. Однако Россия отказалась обсуждать эти вопросы, объяснив это тем, что не имеет мандата для таких переговоров, как сообщили нам американцы", — отметил Жовква.

Также Жовква отметил, что российская сторона имела другую точку зрения по энергетическому перемирию. Россия представила собственный список энергетических объектов, по их мнению, не подлежащих ударам, однако этот список не был согласован с другими участниками переговоров, в частности, с американской стороной.

"Что касается энергетической инфраструктуры, то Россия обнародовала свой список, который намного уже, чем наш. Американцы не согласовывали этот список, потому что он был представлен только на русском языке, без официальных переводов на английский и без публикаций на сайтах Белого дома или Госдепартамента США", — добавил он.

Портал "Комментарии" писал, что Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта. По факту Москва потребовала снятия санкций в обмен на прекращение огня.