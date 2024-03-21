"РФ в 2024 году выйдет на новый уровень": но это "не конец света"

Российские захватчики хотят монополизировать поставки FPV-дронов , их главным поставщиком является Китай. Они за месяц использовали до 6 тысяч беспилотников.

FPV-дроны в России (фото из открытых источников)

"Что касается применения оккупантами FPV-дронов — в сутки сейчас в среднем они используют 150-200. В месяц — от 4500 до 6000. Динамика применения действительно демонстрирует наращивание россиянами потенциала, но показатель не стабилен, что непосредственно указывает на зависимость от поставок как комплектующих для локализованной сборки, так и готовой продукции. Основным поставщиком FPV-дронов для России остается Китай. Говорить о повышении ударного потенциала РОВ до уровня миллиона FPV-дронов в год или 80 тысяч в месяц пока преждевременно и безосновательно", — говорит военный эксперт Александр Коваленко, давая комментарий "Обозревателю".

При этом военный обозреватель подчеркнул, что стремление россиян монополизировать поставки FPV-дронов очевидно.

"Россия действительно в 2024 году выйдет на совершенно новый уровень по применению FPV-дронов. Но это не является концом света и намеком на какое-то поражение и безысходность. Украинская армия была и в гораздо худших ситуациях, из которых исходила благодаря изобретательности и неожиданным для врага". решением. В условиях нынешней фазы противостояния четко просматривается необходимость доминирования технологий", – продолжил Коваленко.

Эксперт добавил, что у РФ в этом направлении возможности ограничены, а Украина имеет доступ как к западной продукции, так и собственное производство для изготовления необходимых средств противодействия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что морские дроны Украины станут еще опаснее