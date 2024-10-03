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РФ уже включилась в игру: в США рассказали, зачем Путину конфликт на Ближнем Востоке

Эксперты ISW считают, что РФ использует конфликт на Ближнем Востоке для усиления своего влияния

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

Путинский режим не теряет возможности воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия. Речь идет, в том числе, об усилиях Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

РФ уже включилась в игру: в США рассказали, зачем Путину конфликт на Ближнем Востоке

МИД РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов публично осудил наземную операцию Армии обороны Израиля на юге Ливана во время встречи с послом Ливана в России 1 октября. Он подчеркнул, что Россия выступает против того, что она называет израильскими политическими убийствами.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов призвал к немедленному прекращению конфликта на Ближнем Востоке, а глава МИД Сергей Лавров встретился с послами неуказанных арабских государств и призвал к немедленному прекращению военных операций в зоне израильско-палестинского конфликта.

"Кремль, вероятно, стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия, включая некоторые из тех, которые связаны с усилиями Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности", — говорится в публикации ISW.

Также стоит отметить, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 2 октября, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас принял приглашение России посетить саммит БРИКС в Казани 22–24 октября и что участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

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