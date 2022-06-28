РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО

Перед проведением саммита военного Альянса, во время которого Россию должны признать как страну с наибольшей угрозой, представители Роскосмоса обнародовали снимки со спутника мест, где пройдет саммит НАТО на территории Мадрида, еще здесь выложены фотографии так называемых "центров принятия решений". Фотографии появились на канале Telegram Роскосмоса.

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок места проведения саммита НАТО (фото: Роскосмос)

"Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фото места проведения саммита и тех же "центров принятия решений", которые поддерживают украинских националистов",- отметили там.

При этом, представители Роскосмоса назвали координаты упоминавшихся политиками "центров принятия решений". Они, по информации Роскосмоса, находятся в Соединенных Штатах, Великобритании, а также на территории Франции, Германии и Испании.

Саммит НАТО начал свою работу во вторник, 28 июня в испанской столице и будет продолжаться в течение трех дней. Прогнозируют, что на этом собрании НАТО согласуют решение о том, чтобы предоставить пакет помощи нашей стране для продолжения борьбы с оккупантами России. Еще там должна быть утверждена новая военная концепция Альянса, которая определяет Российскую Федерацию, как наибольшую угрозу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему саммит НАТО может стать историческим – каких решений ждать Украине. Главред информагентства УкрПресс Инфо, политексперт Алексей Воронцов отмечает, что исторический саммит НАТО, который откроется сегодня в столице Испании, Мадриде, должен стать поворотным на фоне вызовов современности.

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