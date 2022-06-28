logo

BTC/USD

20633.70

ETH/USD

1179.99

LTC/USD

54.38

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО

Также россияне показали со спутника так называемые "центры принятия решений"

сегодня, 19:10
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Перед проведением саммита военного Альянса, во время которого Россию должны признать как страну с наибольшей угрозой, представители Роскосмоса обнародовали снимки со спутника мест, где пройдет саммит НАТО на территории Мадрида, еще здесь выложены фотографии  так называемых "центров принятия решений". Фотографии появились на канале Telegram Роскосмоса.

РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО

Роскосмос опубликовал спутниковый снимок места проведения саммита НАТО (фото: Роскосмос)

"Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фото места проведения саммита и тех же "центров принятия решений", которые поддерживают украинских националистов",- отметили там.

При этом, представители Роскосмоса назвали координаты упоминавшихся политиками "центров принятия решений". Они, по информации Роскосмоса, находятся в Соединенных Штатах, Великобритании, а также на территории Франции, Германии и Испании.

Саммит НАТО начал свою работу во вторник, 28 июня в испанской столице и будет продолжаться в течение трех дней. Прогнозируют, что на этом собрании НАТО согласуют решение о том, чтобы предоставить пакет помощи нашей стране для продолжения борьбы с оккупантами России. Еще там должна быть утверждена новая военная концепция Альянса, которая определяет Российскую Федерацию, как наибольшую угрозу.

РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО - фото 2
РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО - фото 3
РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО - фото 4
РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО - фото 5
РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО - фото 6
РФ уже прямо угрожает: Роскосмос опубликовал спутниковые фотоснимки с места проведения саммита НАТО - фото 7

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему саммит НАТО может стать историческим – каких решений ждать Украине. Главред информагентства УкрПресс Инфо, политексперт Алексей Воронцов отмечает, что исторический саммит НАТО, который откроется сегодня в столице Испании, Мадриде, должен стать поворотным на фоне вызовов современности.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!