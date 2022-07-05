РФ увеличила корабельную группировку в Черном море: что известно

РФ увеличивает в водах Черного моря количество кораблей, оснащенных ракетами. Теперь в акватории Черного моря находится 4 надводных корабля и 2 подлодки. При этом они несут на себе 40 крылатых ракет. Об этом информируют в Оперативном командовании "Юг".

Россия увеличила в акватории Черного моря группировку кораблей-ракетоносителей (фото из открытых источников)

"Корабельная группировка вражеских сил в Черном море в составе 4 надводных и 2 подводных ракетоносителей продолжает блокирование судоходства и угрожает применением 40 крылатых ракет", — говорится в информации.

Представители штаба предостерегают, что пропагандистские каналы России будут пытаться подать сообщение, что на украинских базах отдыха, в гостиницах и детских оздоровительных комплексах черноморского побережья немало "боевиков-нацистов".

Представители оперативного командования добавляют, что захватчики на этот раз готовят для себя оправдание, если будут случаи попадания в сеть социальной инфраструктуры. Поэтому украинцы должны помнить и учитывать опасность, которая сегодня может быть на побережье южного региона.

"Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениями и запретами, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней", — заключают представители штаба.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в подконтрольной РФ ЛНР рассказали, куда собрались отодвигать украинские войска. В так называемой "народной милиции ЛНР" заявили, что украинские войска нужно "отодвинуть" в Киевскую область. Якобы в таком случае, украинские защитники не смогут доставать оккупированные территории Донбасса своими ракетами.

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