РФ усовершенствовала КАБы и уничтожает Харьков: что Запад должен сделать немедленно

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление в Харькове, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Удар по Харькову

По его словам, российские захватчики нанесли по городу очередной удар КАБами.

"В то время как наши партнёры пытаются нас убедить в том, что удары баллистическими ракетами вглубь России на 300 километров ничего не решат, россияне продолжают ровнять приграничные города с землёй", — заявил Коваленко.

По его словам, осенью 2022 года, когда россияне стали применяться КАБы по Бахмуту, дальность полёта ФАБ-250 с УМПК составляла 30 километров. За это время, российские оккупационные войска значительно улучшили УМПК и, сейчас, такой модуль позволяет бомбе ФАБ-250 и ФАБ-500 преодолевать до 80 км.

"Мы же, как не имели, так и не имеем достаточных инструментариев для борьбы с российской авиацией, которая продолжает безнаказанно разрушать наши города и убивать наших граждан. И пока наши партнёры пытаются найти оправдание своей импотенции, оккупанты совершенствуют средства убийства украинцев", — заявил Коваленко.

При этом он иронично высказался по поводу заявлений западных партнеров, которые пытаются придумать, почему нельзя бить их оружием по России.

"Да, давайте ещё расскажите, почему бить ATACMS на 300 км вглубь России бессмысленно, как сложно Украине передавать Patriоt и SAMP/T, с формированием эшелонов всех видов, и почему F-16 не получил ракеты AIM-120D. Остановить кровавых маньяков можно только решительными действиями. Дайте Украине возможность защитить себя – проявите свою решимость, хотя бы в этом", — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне ударили КАБами по населенным районам Харькова, есть погибшие и раненные.



