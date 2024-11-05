РФ усовершенствовала и накопила опаснейшие ракеты: можно ли их сбить

С ноября 2023 года Россия не применяли ракеты П-800 “Оникс”, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ракетный удар

По его словам, П-800 “Оникс” россияне в среднем производят 1 ракету в 2-3 дня и в месяц готовой продукции передаётся в войска в пределах 10-20 единиц.

"За период настолько длительной паузы их накопилось у РОВ не менее 500 единиц!" — заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что весной этого года П-800 “Оникс” прошли модернизацию и обзавелись более современными активными головками самонаведения и не только. Эта модернизация повышает точность ракеты, а также повышает устойчивость к воздействию комплексами РЭБ, добавил эксперт.

"В основном П-800 “Оникс” использовались по Югу Украины, Одесской и Николаевской области. Самая большая проблема в том, что возможность перехвата этих ракет имеется только у ЗРК “Patriot” и SAMP/T", — сообщил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия, вероятно, накапливает до 150 ракет разных типов для возможного массированного удара по Украине, заявил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. По его словам, Россия уже некоторое время не наносила массированных ракетных атак по территории Украины, преимущественно используя ударные дроны Shahed. Эксперт считает, что эти атаки направлены не только на создание психологического давления, но и на подрыв экономической стабильности Украины, что влияет на ее обороноспособность.

По данным разных экспертов, есть информация о том, что Россия сегодня сохраняет потенциал от 100 до 150 ракет разных типов для массированного удара по Украине. В частности, ракеты класса воздуха-земля Х-101 и Х-555, а также крылатые и баллистические ракеты.



