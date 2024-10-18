РФ усиливает наступление: ВСУ все сложнее удерживать оборону на Курщине

Противник продолжает наступать в Курской области, вытесняя ВСУ с российской территории.

Россияне наступают в Курской области. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ Николая Мельника, россияне продолжают продвигаться на Курщине, чем усложняют оборону украинской армии.

"На Курщине, из-за прорыва россиян шесть дней назад в направлении Любимовка-Новоивановка, оборона Ольгики и Кременного усложнилась в разы. Россияне сумели достаточно существенно продвинуться. Скорее всего, судьба Ольговки и Кременного решена", – рассказал офицер ВСУ.

В то же время, отметил он, за счет стабилизационных действий противник временно затормозил свое наступление на Новоивановку. Впрочем, добавил он, враг вряд ли откажется от плана прорваться в Малую Локну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают окружать город Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на сопротивление украинской армии, россиянам удается продвигаться по флангам, запирая кольцо вокруг города. Он отметил, что оккупация города откроет россиянам путь для наступления на Покровск с юга. "Под Селидовым противник продолжает обходить город с флангов. Несмотря на героическое сопротивление Сил обороны, враг имеет частичный успех. Захват Селидового даст противнику возможность продолжить наступление на Покровск с юга", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский пытается убедить лидеров европейских стран согласовать план победы Украины, однако они не готовы этого делать, пишет издание New York Times. Как отмечает издание, западные союзники боятся, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, поэтому отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия.