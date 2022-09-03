РФ усилила пропаганду о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении – Институт исследования войны

В России продолжают разгонять фейки по поводу контрнаступления украинской армии на Херсонщине. Россияне умышленно обижают реальную информацию, чтобы вроде бы показать мгновенное поражение ВСУ.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на публикацию американского Института исследования войны (ISW).

Сообщается, что

"сложные контрнаступления не могут быть решены за день или в течение нескольких дней, а представление Россией немедленного поражения Украины из-за отсутствия постоянных претензий Украины на территориальные приобретения является намеренным затемнением реальности".

Министерство обороны России начало проводить информационную операцию, чтобы представить контрнаступление Украины как решительный провал почти сразу после оглашения об этом 29 августа. Несколько известных военных блогеров — даже исторически критикующих Кремль блогеров — продвигают это сообщение.

Кремлевские СМИ также усилили обвинения в гражданско-военном конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Украины Валерием Залужным, чтобы подкрепить фейк о том, что Зеленский пытался провести контрнаступление по несоответствующим политическим причинам, тогда как Залужный оценил, что украинские силы не были подготовлены. это сделать.

Также, по сообщению Британской разведки, контрнаступление украинских военных в Херсонской области стало определенной тактической неожиданностью для россиян, поэтому командованию противника в ближайшее время придется делать выбор, куда бросить доступные им резервы.

Сейчас ВСУ ведут наступление на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на три направления в пределах оккупированной Россией Херсонской области. Украинские военные достигли определенной тактической внезапности, используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах.

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