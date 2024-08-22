РФ усилила наступление на Покровск: почему врагу удается продвигаться

Главная причина успехов РФ на Покровском направлении – истощение и нехватка бойцов в ВСУ.

Россияне продолжают наступать на Покровск. Фото из открытых источников

Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные.

По их словам, есть и другие причины успехов россиян – преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования.

Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Как пишет издание, у россиян на Покровском направлении в 4 раза больше людей, а украинские бойцы не получают отдыха, находятся в окопах по 30-40 дней, а у некоторых бывают даже инсульты.

"Украина возлагала большие надежды на то, что внезапное наступление в Курской области ослабит давление РФ на Покровском направлении. Однако наступление России только ускорилось", — резюмирует The Economist.

Издание предполагает, что Россия рассматривает захват Покровска как стратегическую цель, открывающую наступление на Днепр и Запорожье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление ВСУ на Курскую область – абсолютно закономерное развитие процессов, заявил политолог Тарас Жовтенко. "Чем дольше идет война, тем больше западные партнеры расширяют рамку политических разрешений. При этом после предоставления каждого нового разрешения наши партнеры всегда смотрели на реакцию России. И каждый раз, наблюдая беззубую реакцию Кремля, партнеры понимали, что можно делать следующий шаг", — отметил политолог. По словам политолога, Курская операция демонстрирует, что Путин не может защитить российскую территорию, не говоря уже о поднятии градуса противостояния и создании дополнительных стратегических угроз для Европы или США.